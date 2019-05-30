وفاة مصري دهسًا في الكويت

30 مايو 2019 - 10:41 م

لقى مواطن مصري بالكويت حتفه، متأثراً بجراحه إثر حادث دهس تعرض له على طريق الفحيحيل السريع، بسيارة مواطن كويتي قام بتسليم نفسه للأمن بعد الحادث.

وفي التفاصيل، أن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن حادث دهس وإصابة شخص على طريق الفحيحيل السريع، وعلى الفور توجهت دوريات المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تبين أن الضحية مصري فارق الحياة، حسب صحيفة الرأي الكويتية

مصدر أمني قال إن «رجال الأمن تحفظوا على الداهس، وهو مواطن سلم نفسه وأفاد بأن الضحية عبر الطريق فجأة ولم يستطع تفاديه، وحضر رجال الطب الشرعي وقاموا برفع الجثة، وأحيلت القضية إلى جهات الاختصاص».