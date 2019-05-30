«فيسبوك» تجري تصويتا على تنحي «مارك زوكربيرج»

30 مايو 2019 - 11:15 م

تجري شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، تصويتا لدعوة الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج إلى التنحي عن منصبه.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" يواجه هذا التصويت الذي يدعوه إلى التنحي خلال اجتماع المساهمين السنوى للشركة.

يأتي هذا التصويت بعد دعوات بضروة تنازل زوكربيرج عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وتعيين خلف جديد، من غير المرجح أن تمر هذه الخطوة دون موافقة زوكربيرج.

السبب وراء مطالبة بعض مساهمي الشركة بتنحي زوكربيرج عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة "فيسبوك" هو إتاحة الفرصة له حتى يتمكن من التركيز على إدارة شركة التواصل الاجتماعى ككل.

ويُستبعد أن يتم إقرار أي تصويت بحجب الثقة عن زوكربيرج، لأنه يمتلك حاليًا 60 في المئة من سلطة التصويت للمساهمين، لذلك، لن يتم تنحيه عن أدواره الحالية، إلا إذا باع نسبة كبيرة من أسهمه الحالية.

يذكر أن أحد الشركاء المؤسسين لموقع "فيسبوك" طالب زوكربيرج، بتنحيه عن منصبه كرئيسا للشركة، بدلا من المطالب التي تنادي بتفكيكها.

وصرح أليكس ستاموس، مدير الأمن السابق في "فيسبوك" أنه يرى أن تنحي زوكربيرج من منصبه، هو الحل الأسلم، بدلا من إحلال الشركة، خاصة بعد أن طالتها مشاكل متعلقة بانتهاك خصوصية المستخدمين والأخبار المزيفة وانتشار خطابات الكراهية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.