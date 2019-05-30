زعيم عربي يصل "قمة مكة" بملابس الإحرام

30 مايو 2019 - 11:45 م

وصل ملك الأردن عبد الله الثاني إلى السعودية، اليوم الخميس، على رأس وفد بلاده المشارك في الدورة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، وأعمال القمتين العربيتين الطارئة والعادية.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أن الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، استقبل العاهل الأردني لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وتنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس 30 مايو أعمال القمتين الطارئتين، الخليجية والعربية، والقمة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي.