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حرس الحدود يخطف تعادلًا غاليًا من بيراميدز

الرياضة

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أمير سعد

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حرس الحدود

المصريون

بيراميدز

حقق فريق حرس الحدود تعادلًا غاليًا مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل منهما، ضمن المباراة التى جمعتهما  فى الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز والتى أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكرى .

وسجل الهدف أيريك تراورى مهاجم فريق بيراميدز بمرمى حرس الحدود بالدقيقة 28 بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق نبيل دونجا بإتجاه إريك تراوري المنطلق داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين والذي استقبل الكرة بتسديدة بقدمه اليمني بشكل  أكثر من رائع ليكتفي حارس الحدود أحمد السعدني بمشاهدتها وهي تسكن المرمى وتعادل إبراهيما كونيه لاعب فريق حرس الحدود بمرمى بيراميدز بالدقيقة 83 بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها مدافعي بيراميدز برعونة شديدة من أمام المرمى أدت إلى تهيئة الكرة أمام إبراهيما كونيه الذي استقبلها بتسديدة قوية مباشرة وضعتها داخل الشباك.

وبهذة النتيجة يحتل فريق حرس الحدود الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة بينما أرتفع رصيد بيراميدز 70 نقطة بالمركز الثانى .


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