» الكشف عن أخطر الأمراض التى تؤدي إلى الموت المفاجئ

31 مايو 2019 - 01:40 ص

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من انسداد الشريان التاجي.



وقال «موافي»، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «انسداد الشريان التاجي قد يتسبب في حدوث موت مفاجئ للمريض».

