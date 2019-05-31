» السودان يغلق مكتب الجزيرة بالخرطوم

31 مايو 2019 - 04:02 ص

قرّر السودان مساء الخميس "إغلاق" مكتب شبكة الجزيرة القطريّة بالخرطوم، بحسب ما أعلنت الشّبكة على موقعها الإلكتروني، موضحةً أنّ القرار اتُخذ من جانب المجلس العسكري الانتقالي.



وقالت الشبكة التي تبثّ بانتظام صورًا لتظاهرات ضدّ الجيش السوداني، إنّ "أجهزة الأمن السودانيّة أبلغت مدير مكتب الجزيرة بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم".



وأشارت إلى أنّ القرار يشمل أيضًا "سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة اعتبارًا من الآن".



ولفتت الشّبكة إلى أنّ أجهزة الأمن السودانيّة "لم تُسلّم مدير مكتب الجزيرة أيّ قرارٍ مكتوب" بهذا الشأن.



وقال المسلمي الكباشي، مدير مكتب "الجزيرة"، لوكالة فرانس برس " أبلغونا بأنّ المجلس العسكري اتّخذ قرارًا بإغلاق مكتب شبكة الجزيرة وسَحب ترخيصه".



أضاف "والآن هُم معنا، ونقوم بتسليمهم المعدّات والمكتب".



ويتّهم عدد من الدول الإقليميّة قناة الجزيرة بـ"التدخّل" في الشئون الداخليّة للدول العربيّة.









