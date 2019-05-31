  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:05 ص
بحث متقدم

كاتب سعودي: المملكة أوكلت لشقيق "سيد قطب" هذا الأمر

اعتصام السودان

المجلس العسكري يحذر من الاعتصام ويتوعد أطرافه

مرتضى منصور: احمد فتحى فى الزمالك بشروط

الأهلي يوافق على رحيل "الجوكر".. بشرط

القمة العربية

بالفيديو.. ولي العهد السعودي يصافح رئيس وزراء قطر

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

أبو الغيط من القمة العربية: هذا هو مطلبنا الوحيد

السعودية

بالصور.. السعودية تعرض على ضيوفها صواريخ الحوثيين

أمير قطر

قطر: لهذه الأسباب شاركنا في قمم مكة المكرمة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يمنع 3 لاعبين من دخول النادي

الدولار

الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

طقس

الأرصاد الجوية: الموجة الحارة انتهت

شاهد..

أبو الغيط من القمة العربية: هذا هو مطلبنا الوحيد

الحياة السياسية

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يصل جدة للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية

#

أبو الغيط: «القمة العربية الأوروبية» استثنائية غير مسبوقة

#

«أبوالغيط»: حل القضية الفلسطينية ينهي على التطرف

#

أبو الغيط: تدفق هائل للاجئين فى أفريقيا بما يمس الأمن والسلم

أحمد أبو الغيط

إكسترا نيوز

القمة العربية الطارئة



أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن العرب كما هم عبر التاريخ لا يبادلون غيرهم بالعداوة ولا يبتغون سوى حسن الجوار والتعايش مع كافة الأمم والشعوب، معقبا :" هذا هو مطلبنا الوحيد".

وأضاف أبو الغيظ خلال كلمته في القمة العربية الطارئة،نقلا عن فضائية "استرا نيوز" والتي عقدت مساء الخميس بقصر الصفا بمكة المكرمة، إن العرب لا يقبلون الضيم ولا يقبلون تحت أي ظرف أن يمس أمنهم أو تهدد مصالحهم أو تعيش شعوبهم في بلدانهم تحت ظلال الخوف أو الترهيب أو الابتزاز هذا لن يكون.

 وتابع: "نتحدث اليوم بصوت واحد نرجو أن يكون مسموعًا للجميع ومفهومًا، رافضين النيل من أمن المنطقة أو تهديد شعوبها أو تعريض مقدارتها للخطر، أقول في عبارة واضحة أن القومي العربي كله لا يتجزأ وسلسلة متصلة واحدة تستمد قوتها من ترابط حلقتها و أي طرف يغفل هذه الحقيقة يوقع نفسه في إساءة التقدير بما قد يقوده إلى التورط في اختيارات رعناء تجلب الخراب على بلده قبل الآخرين".

وشدد على أن تهديد المقدرات الاقتصادية ومواد الطاقة بواسطة المليشيات الحوثية المدعمة من إيران هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء ولعب بالنار، مشيرًا إلى أن وخطر العصابات الاجرامية بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها قد فاق كل حد.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن تتوعد من يشتري النفط الإيراني بهذه العقوبات
» إيقاف لاعب خلع سرواله أمام الحكم المرأة
» خطف مهندسة ومحاولة هتك عرضها فى الزيتون
» كواليس خناقة "رمضان" و"محارب" بمران الأهلي
» رسميا.. كونتي مدربا جديدا لإنتر ميلان
» أحمد عمر هاشم : الناس سيتمنوا عدم استجابة الله لدعائهم
» سر خطير عن سر الإصابة بمرض القلب لأول مرة
» "جلال" يقود أول مران للزمالك
» الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أبطال أفريقيا
» أول رد إيراني على اتهامها بالإرهاب
» "البشرة البيضاء" تفتح النار على مسابقة ملكة جمال الهند

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان