  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:05 ص
بحث متقدم

كاتب سعودي: المملكة أوكلت لشقيق "سيد قطب" هذا الأمر

اعتصام السودان

المجلس العسكري يحذر من الاعتصام ويتوعد أطرافه

مرتضى منصور: احمد فتحى فى الزمالك بشروط

الأهلي يوافق على رحيل "الجوكر".. بشرط

القمة العربية

بالفيديو.. ولي العهد السعودي يصافح رئيس وزراء قطر

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

أبو الغيط من القمة العربية: هذا هو مطلبنا الوحيد

السعودية

بالصور.. السعودية تعرض على ضيوفها صواريخ الحوثيين

أمير قطر

قطر: لهذه الأسباب شاركنا في قمم مكة المكرمة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يمنع 3 لاعبين من دخول النادي

الدولار

الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

طقس

الأرصاد الجوية: الموجة الحارة انتهت

بالصور.. السعودية تعرض على ضيوفها صواريخ الحوثيين

عرب وعالم

السعودية
السعودية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. السيسي يتفقد بقايا صواريخ استهدفت السعودية

#

الحوثيون يعلنون السيطرة على 3 مواقع بالسعودية

#

«ترامب» يبرم صفقات أسلحة مع السعودية والإمارات

#

هجوم جوي لـ"الحوثيين" على مطار نجران بالسعودية

إيران

السعودية

الأسلحة

الحوثى

صواريخ

عرضت السعودية على القادة والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في القمم الثلاث بمكة، نماذج من الصواريخ الباليستية والأسلحة والمعدات الإيرانية التي يستخدمها الحوثيون ضد المملكة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية بهذا الشأن إن زعماء وقادة وفود 56 دولة مشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية اطلعوا على "نماذج الصواريخ الباليستية والمعدات والأسلحة الإيرانية التي استخدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المملكة العربية السعودية".


وأقامت السلطات السعودية معرضا بهذا الخصوص في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة بعنوان "حقائق في دقائق".

وتضمن المعرض تحديدا، وفق الوكالة الرسمية السعودية، نماذج من الصواريخ الباليستية الإيرانية من نوع "قيام"، والطائرات بدون طيار الإيرانية من نوع "أبابيل"، والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وقاذفات "آر بي جي"، ونواظير بصرية للرصد إيرانية الصنع، وتضمن كذلك صاروخا مضادا للدروع إيراني الصنع يسمى "دهلوي".


ووضعت في المعرض شاشة عرض تلفزيونية، عرضت من خلالها "الأدلة المادية بتورط النظام الإيراني بتزويد هذه الأسلحة للمليشيات الحوثية الإرهابية".





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن تتوعد من يشتري النفط الإيراني بهذه العقوبات
» إيقاف لاعب خلع سرواله أمام الحكم المرأة
» خطف مهندسة ومحاولة هتك عرضها فى الزيتون
» كواليس خناقة "رمضان" و"محارب" بمران الأهلي
» رسميا.. كونتي مدربا جديدا لإنتر ميلان
» أحمد عمر هاشم : الناس سيتمنوا عدم استجابة الله لدعائهم
» سر خطير عن سر الإصابة بمرض القلب لأول مرة
» "جلال" يقود أول مران للزمالك
» الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أبطال أفريقيا
» أول رد إيراني على اتهامها بالإرهاب
» "البشرة البيضاء" تفتح النار على مسابقة ملكة جمال الهند

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان