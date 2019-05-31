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عمر هاشم: الحديث ليس فقط الكلام الذي نطق به الرسول

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تن

الأزهر

أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن الحديث الشريف ليس فقط الكلام الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يشمل الكلام الذي نطق به والفعل الذي فعله، ونقله غيره عنه، مثل أمهات المؤمنين، والصحابة. 

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على قناة "تن"، أن ما نقلته السيدة عائشة عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بالفعل، مشيرًا إلى أن الحديث الشريف هو ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو صفة أو تقرير. 

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن ما أقره الرسول من أفعال الصحابة يدخل ضمن الأحاديث.

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