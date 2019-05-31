بالفيديو.. ولي العهد السعودي يصافح رئيس وزراء قطر

31 مايو 2019 - 10:14 ص

صافح ولي العهد السعودي رئيس الوزراء القطري، قبل انطلاق قمة مكة.

ورصدت العدسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يصافح رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قبيل انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وتشهد السعودية ثلاث قمم، اثنتين خليجية وعربية طارئتين، وإسلامية في دورتها الـ 14، وتشارك قطر في القمم الثلاث بوفد برئاسة رئيس وزراء حكومتها، على الرغم من الأزمة الشديدة بينها وجاراتها الخليجية.



