» خطف مهندسة ومحاولة هتك عرضها فى الزيتون

31 مايو 2019 - 10:15 ص

تعكف الأجهزة الأمنية فى القاهرة لفحص بلاغ مهندسة بتعرضها لمحاولة هتك عرض، أثناء استقلالها سيارة أجرة "تابعة لشركة نقل شهيرة" بالزيتون.

تلقى المقدم محمد أبو العطا رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغًا من "ن.ع " مهندسة، مفادها طلبها على هاتفها سيارة لتوصلها إلى مسكنها، وأثناء استقلالها السيارة الأجرة، قام السائق بالانحراف عن مسار خط السير والاتجاه إلى أحد الشوارع الجانبية، وقامت المجنى عليها بالاستغاثة بالمارة، وحاولت الاتصال بالنجدة فقام السائق بخطف الهاتف وتمزيق أجزاء من ملابسها.

وأضافت المجنى عليها، بأنها هربت من السيارة فور توقف السائق أثناء محاولة تمزيق ملابسها وخطف هاتفها، وأثناء ذلك تجمع المارة حول السيارة وتمكنت من الهرب، كما غادر السائق السيارة هربًا خوفا من فتك الأهالي به، وتحرر المحضر رقم 2192 لسنة 2019 قسم الزيتون.