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المجلس العسكري يحذر من الاعتصام ويتوعد أطرافه

عرب وعالم

اعتصام السودان
اعتصام السودان

متابعات - أمينة عبد العال

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رويترز

السودان

المجلس العسكري

حذر المجلس العسكري السوداني من الاعتصام، مؤكدا أنه أصبح خطرا على البلد والثوار.

واتهم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، المحتجين بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال متحدث عسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.

وبحسب قناة "الحرة"، أوضح المجلس العسكري في السودان أن ميدان الاعتصام أصبح وكرا للجريمة، وغير آمن على الثوار أنفسهم ومهددا للأمن القومي. وتابع المجلس العسكري:

سنعمل على بالتنسيق مع القوات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأحداث والتفلتات.

وكان إضراب عام قد انطلق في السودان، يوم الثلاثاء 28 مايو، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، احتجاجا على عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، وتحوله إلى قيادة سياسية، وسط تحذيرات من قادته.


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