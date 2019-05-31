"صلاح": لا أخشى مواجهة هاري كين في النهائي

31 مايو 2019 - 02:11 م

تمنى اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تعافي هاري كين نجم توتنهام من الإصابة ومشاركته في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال "صلاح" خلال حواره مع نجم الكرة الإنجليزية السابق والإعلامي بقناة بي تي سبورت الحالي جاري لينيكر :"هل أُفضل أن يلعب هاري كين أم لا؟ لماذا تسألني هذا السؤال؟" ليرد لينيكر قائلًا :"لأنني لو كنت لاعبا في ليفربول سأفكر في الأمر".

وتابع صلاح قائلًا :"أفضل أن يلعب فالمسابقة تكون رائعة حينما تواجه أفضل اللاعبين مثل هاري كين فقد أثبت ذلك خلال السنوات الأخيرة".

وأنهى محمد صلاح تصريحاته بشأن إمكانية مشاركة هاري كين في المباراة مازحًا :"هاري كين هو هداف فريقه وهداف الكرة الإنجليزية قبل قدومي".

ويواجه ليفربول في التاسعة من مساء غدًا السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد فريق توتنهام الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.