ليفربول "صلاح" يؤدي مرانه الأول في مدريد

31 مايو 2019 - 07:35 م

أدى نجوم فريق ليفربول الانجليزي مران فريقه الأول بالعاصمة الإسبانية مدريدعلى ملعب المباراة الرئيس "واندا متروبوليتانو".

ومن المقرر ان تقام المبارة غدا السبت في نهائى دورى أبطال أوروبا ضد توتنهام، فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وتضم قائمة ليفربول كل من أرنولد، أليسون، بروستر، فابينيو، فيرمينو، غوميز، هندرسون، جونز، كيتا، كيليهير، لالانا، لوفرين، ساديو ماني، ماتيب، منيوليه، ميلنر، مورينو، أوريجي، أوكسليد تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شيردان شاكيري، ستوريدج، فيرجيل فان ديك، فينالدوم، وودبرن.

ظهرت علامات التركيز على اللاعبين على رأسهم المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، خلال المران الذى تضمن بعض النواحى البدنية فضلا عن تخصيص فقرة للتسديد على المرمى.

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