«الأرصاد» تحذر الصائمين من طقس الغد

31 مايو 2019 - 08:20 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



