«الأرصاد» تحذر الصائمين من طقس الغد

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حسن علام- متابعات

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الطقس

الأرصاد الجوية

الشبورة المائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.

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