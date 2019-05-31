«كلوب» يرد على «نحسه» في النهائيات

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المصريون

ليفربول

كلوب

نفى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عدم قلقه من النحس التي لازمه في 6 نهائيات سابقة، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غد السبت، أمام توتنهام الإنجليزي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقب وصول الفريق إلى مدريد: «إذا كنت أنا السبب وراء خسارتي في 6 نهائيات متتالية ، فيجب أن يقلق الجميع، ولكن  إذا لم يكن الأمر كذلك فلدينا فرصة للمنافسة،  في نهائي العام الماضي كانت هناك ثلاثة أهداف غريبة، بصرف النظر عن أنها كانت مباراة جيدة».

وأضاف المدرب الألماني: «هل تعتقد أن لدي سيرة غير موفقة، بالطبع لم أكن محظوظًا في مسيرتي المهنية، يجب أن أكون حامل الرقم القياسي العالمي للفوز في نصف النهائي ، لكن إذا كتبت كتابًا حول هذا الموضوع، على الأرجح لن يشتريه أحد».

وعن مباراة الغد أمام توتنهام: «سنشاهد غدًا فريقَا كرة قدم حقيقيين في هذا النهائي. إنه نهائي حقيقي ويتعين على كلينا الآن التعامل مع هذا الأمر، نحن الآن فريق مختلف تمامًا عن العام الماضي، لقد استخدمنا النهائي كخطوة للعودة من جديد».

وتابع: «إذا اعتقدت أن توتنهام لديه ميزة فسوف أكون مجنونا، نحن لا نفكر في الأمر بهذا الشكل، نفكر في العمل لاكتساب الأفضلية في مباراة الغد، البعض يقول أننا الأفضل بسبب تفوقنا في مواجهات الدوري، لكننا فزنا بالمباراتين بنتيجة 2-1 فقط، والمباراة الثانية شهدت هدفًا غريبًا».

وعن جاهزية روبيرتو فيرمينو لمباراة الغد: «نعم إنه مستعد، إنه لائق وقد تدرب، يجب أن يكون على ما يرام»

كما علق المدرب الألماني عن دعم الجماهير الألمانية له في النهائي، حيث قال: «سأشعر بخيبة أمل إذا كان الألمان يدعمون توتنهام، إنها مسؤوليتي أن أجعل الحفلة ممكنة هذه المرة».

ويواجه ليفربول في التاسعة من مساء غدًا السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد فريق توتنهام الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا


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