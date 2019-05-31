  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:52 م
بحث متقدم
جروس

الزمالك يفاوض هذا المدرب الأوروبي لخلافة «جروس»

إبراهيم العساف

السعودية عن الأزمة مع قطر: هناك حل

خالد الصاوى ورامز جلال

فيديو.. كيف تصدى خالد الصاوى لغوريلا رامز جلال؟

أمير الكويت

أمير الكويت للزعماء العرب: أستحلفكم بالله تجاوزوا الخلافات

كلوب وصلاح

«كلوب» يرد على «نحسه» في النهائيات

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 16 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر الصائمين من طقس الغد

قطر والسعودية

قطر: شاركنا في قمة مكة لهذا الأمر

ليفربول

ليفربول "صلاح" يؤدي مرانه الأول في مدريد

م

شاهد.. مصر تدخل موسوعة "حينيس" بأطول مائدة افطار

«يوم القدس العالمي»..

إصابة 16 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

عرب وعالم

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة
فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة 12 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

#

ارتفاع عدد المصابين برصاص الاحتلال في غزة إلى 26

#

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

#

إصابة 21 متظاهرًا بالرصاص شرقي غزة

إسرائيل

فلسطين

غزة

الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 16 متظاهرا، أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة، الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

ولم توضح الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته، طبيعة هذه الإصابات، وفق وكالة "الأناضول".

وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (لجنة فصائلية مُنظمة للمسيرات)، على التظاهرات، اسم "جمعة يوم القدس العالمي".

ويوافق "يوم القدس العالمي"، يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام، ودعا له مرشد الثورة الإيرانية الأسبق، آية الله الخميني.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يحصل على توقيع على فوزي
» إيران: لولا هذا الأمر لدخلنا الرياض
» وزير دفاع الصين يحتج على مواقف أمريكا ضد بلاده
» دارسة جديدة تكشف حقيقة فرعون وحقيقة لعنة الفراعنة
» رضيعة بوزن تفاحة.. أصغر طفلة في العالم
» طرق سحرية للتخلص من دهون المطبخ
» سيدة تقتل زوجها بسبب إجبارها على العلاقة الحميمة
» تفاصيل مثيرة في قتل مسن مرتديًا قميص نوم
» «الماكينات الألمانية» في أزمة قبل انطلاق يورو 2020
» لهذا السبب 27 رمضان الأقرب لليلة القدر
» خفاش يهاجم مسنًا بطريقة مروعة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان