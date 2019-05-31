إصابة 16 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 16 متظاهرا، أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة، الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

ولم توضح الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته، طبيعة هذه الإصابات، وفق وكالة "الأناضول".

وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (لجنة فصائلية مُنظمة للمسيرات)، على التظاهرات، اسم "جمعة يوم القدس العالمي".

ويوافق "يوم القدس العالمي"، يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام، ودعا له مرشد الثورة الإيرانية الأسبق، آية الله الخميني.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.