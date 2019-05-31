ارتفاع صادرات مصر الزراعية الى أكثر من 3.5 ملايين طن

31 مايو 2019 - 10:20 م

تلقى الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من د احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 29 مايو الحالي

وأكد ابوستيت ان الصادرات بلغت 3مليون و514 ألف و783 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 390 ألف و847 طن عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف ابوستيت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و594 ألف و115 طن ، بالإضافة إلي تصدير 648 ألف و833 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 207 ألف و735 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، في حين احتلت الفراولة على المركز الرابع في الصادرات بإجمالي 24 ألف و 399 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 15 الف و438 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السادس بإجمالي 9505 طن، تليها في المركز السابع الجوافة بإجمالي 5757 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثامن في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طن، بينما حصل الفلفل على المركز التاسع بإجمالي 1895 طن، تلاها في المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالي كمية تصل إلي 1838 طن.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الحجر الزراعي وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بسفاراتنا في الخارج والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها وقال ان زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني.