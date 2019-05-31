» «بوتشتينو»: توتنهام جاهز لدخول التاريخ أمام ليفربول

31 مايو 2019 - 10:36 م

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو المدير الفنى لفريق توتنهام، على استعداد فريقه لصنع التاريخ، عندما يواجهون نظيره فريق ليفربول، فى التاسعة من مساء غدا السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق اتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشاد بوتشتينو بمنافسه ليفربول، قائلا "ليفربول فريق رائع، لكنهم ليس الأفضل، مانشستر سيتى الأفضل فى انجلترا ، الريدز وصل الى نهائى الأبطال الموسم الماضي والفضل كامل يعود لـ يورجن كلوب وقد استحق ذلك".

وعن مشاركة النجم هارى كين فى لقاء الغد بعد العودة من الإصابة، قال "لا أعرف إذا كان كين سيلعب، سنقرر بعد التدريب، ، فقدنا لاعبين، ولم نسقط، هذا يدل على أنه إذا كنت تؤمن وتعمل بجد ، يمكنك الحصول على جائزة".

وتابع المدرب الأرجنتينى قائلا "أقسى شئ فى مثل هذه المباريات (نهائى دورى الابطال) هو أننى سأضطر لاختيار 11 لاعب فقط للعب، لقد طلبت من الاتحاد الاوروبى أن يسمح للفريق كامل بأخذ صورة جماعية قبل المباراة بدلاً من التشكيلة الاساسية فقط".