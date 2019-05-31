» داعية سلفي: لا يجوز بيع الألعاب النارية في العيد

31 مايو 2019 - 11:05 م

أكد سامح عبد الحميد حمودة، أنه لايجوز بيع الألعاب النارية في عيد الفطر لعدة أسباب منها إنها تضييع للمال وتؤذي المواطنين.

وقال حمودة عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"لا يجوز بيع الألعاب النارية التي فيها ترويع الآمنين وفيها إسراف وتضييع للمال، فهي أذية للناس بأصواتها العالية المُزعجة، وهذه المفرقعات غير مأمونة الاستعمال، وتؤدي لحوادث وحرائق وانفجارات".

وأضاف: "كما أنها تؤذي السمع والبصر بسبب الشرر المتطاير؛ كما يتعدى الضرر إلى الجلد بسبب رمادها، وهناك من العاهات المستديمة التي وقعت بسبب هذه الألعاب الخطيرة فى الأفراح والمناسبات والتى تقلبها الى حزن وغم في كثير من الأوقات ، وما فيها من استهتار بحياة الناس..