أول تعليق لـ«جروس» بعد رحيله عن الزمالك

31 مايو 2019 - 11:11 م

أبدى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتزازه لكونه أصبح مشجعا للفريق على الرغم من رحيله، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وقال جروس على هامش زيارته لنادي الصيد: "جماهير الزمالك محترمة ورائعة ويعشقون فريقهم بمعنى الكلمة.

وتابع: "في نهائي أفريقيا كنت فخور بهم، وبكيت عقب الفرحة التي رايتها في عيون اللاعبين بعد الفوز بالكونفدرالية الأفريقية".

وأعلن رئيس نادي الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، بعد انتهاء عقده مع النادي، ورحيله رسميًا عن تدريب القلعة البيضاء، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.