مانشستر سيتي يرفض انتقال نجمه إلى بايرن ميونخ

31 مايو 2019 - 11:42 م

رفض نادي مانشستر سيتي العرض المقدم من إدارة بايرن ميونيخ للتعاقد مع الجناح الألماني ليروي ساني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحفية "الجارديان" البريطانية إلى أن نادي مانشستر سيتي قد رفض عرضاً بقيمة 70 مليون جنيه استرليني من بايرن ميونخ للتعاقد مع ليروي ساني.

وترغب إدارة البافاري في التعاقد مع ساني لتدعيم خط هجومه الذي رحل عنه هذا الصيف الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن بعد مسيرة رائعة لهما مع العملاق الألماني.

كما قررت الإدارة الألمانية رحيل الكولومبي جيمس رودريجيز وعدم شرائه بشكل نهائي من ريال مدريد لذلك يحتاج النادي لتدعيمات هجومية في الصيف الحالي.