انطلاق قمة التعاون الإسلامي الـ 14 في مكة برئاسة الملك سلمان

01 يونيو 2019 - 12:13 ص

انطلقت منذ قليل، أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الرابعة عشرالعادية، بقصر الصفا فى مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة الدول الإسلامية، وتزامنًا مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامى بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل.

وتأتى على رأس القضايا التى سيتم مناقشتها، القضية الفلسطينية، وظاهرة الإسلاموفوبيا، ومكافحة ظاهرة التمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، والظروف الصعبة التى تمر بها الدول العربية والإسلامية.