11 قتيلا و6 جرحى جرّاء طلاق نار بفيرجينيا الأمريكية

قتل 11 شخصًا، وأصيب 6 آخرون بجروح؛ جراء إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية، مساء الجمعة.



جاء ذلك بحسب ما نشرته العديد من الصحف المحلية في أخبار لها حول الحادث.

جاء ذلك بحسب ما نشرته العديد من الصحف المحلية في أخبار لها حول الحادث.

وذكرت المصادر أن أحد العاملين في بلدية فرجينيا بيتش دخل مبنى البلدية بعد الظهر، وأطلق النيران بشكل عشوائي على المتواجدين فيه.

وذكرت المصادر أن أحد العاملين في بلدية فرجينيا بيتش دخل مبنى البلدية بعد الظهر، وأطلق النيران بشكل عشوائي على المتواجدين فيه.