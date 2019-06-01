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رسميًا.. سموحة يجدد تعاقده مع حسام حسن

الرياضة

حسام حسن
حسام حسن

المصريون ووكالات

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أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، مساء اليوم ،الجمعة، تجديد التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن.
وكشف عامر - في تصريحات له - أن سموحة جدد تعاقده مع التوأم والجهاز الإدارى لمدة موسم جديد 2020/2019.
ويستعد سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الأخير لمسابقة الدورى الممتاز.

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