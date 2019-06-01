» ترامب يهاجم زوجة الأمير هاري بسبب هذا الأمر

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تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في لقاء حديث أجري معه، عن صدمته من تعليقات ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري عنه، والتي وصفها بـ "الكريهة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
وكانت ميجان ماركل الأمريكية، المولودة في لوس أنجلوس، اتهمته في تصريحات سابقة بأنه "كاره للنساء" و"مثير للخلاف"، وذلك خلال حملته الانتخابية لعام 2016.
كما تعهدت "ماركل" بأنها ستدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لصالح منافسة ترامب، هيلاري كلينتون.
وعند مواجهته بتصريحات ميجان ماركل عنه، أكد الرئيس دونالد ترامب، في حديثه مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه لم يسبق له وأن سمع هذه التصريحات، مضيفا أنه يشعر بالصدمة منها.
وقال: "لم أكن أعلم بهذا، ما الذي قد أقوله تعليقا على هذا، لم أكن أعلم أنها كريهة".
ولكن توقع ترامب للصحيفة البريطانية، أن تشكل ميجان ماركل "أميرة بريطانية جيدة".
وقال: "أتوقع أن تؤدي دورها بشكل جيد، وأتمنى أن تنجح في هذا".
وتأتي تصريحات دونالد ترامب عن ميجان ماركل، قبل زيارته هو وزوجته ميلانيا ترامب إلى بريطانيا، من 3 إلى 5 يونيو.
ولن تتواجد ميجان ماركل لاستقبال ترامب، بسبب قضائها لإجازة الأمومة حاليا، مع مولودها الأول من الأمير هاري "آرتشي".
وكان ترامب قال، في 29 ينايرالماضي، بأنه يحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا، كما أعلن عن دعمه للبلاد ولرئيسة وزرائها تيريزا ماي. ووعد الرئيس الأمريكي بأن تصبح بلاده شريكا تجاريا كبيرا لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

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