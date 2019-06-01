» أول صورة لمعاون مباحث "أبو حماد" الذي استشهد أثناء مطاردة المجرمين

01 يونيو 2019 - 08:03 ص

نعى الكثير من أبناء محافظة الشرقية الشهيد النقيب ياسر عمر عبد العظيم - معاون مباحث أبو حماد - بعد استشهاده فجر اليوم السبت أثناء مطاردته لمجهولين سرقوا سيارة مواطن.



تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد المواطنين بسرقة مجهولين سيارته بطريق "بلبيس- أبوحماد" دائرة المركز، وأثناء نزول قوة من مركز شرطة أبو حماد، لملاحقة الجناة، وبمحاولة ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران على القوات، ما أسفر عن استشهاد النقيب "ياسر عمر عبدالعظيم"، وجرى التحفظ علي الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

