  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:47 ص
بحث متقدم
الأهلي

مسؤول سابق بـ"الكاف" يكشف عن فضيحة تعرض لها الأهلي

حجز خادمة متهمة بسرقة شقة سفير بالعجوزة

فتاة غامضة تقتل شابًا في سريره .. والتحقيقات تكشف مفاجأة مدوية

دعاء ليلة القدر

فنانة مسيحية: ليلة القدر للجميع .. اللهم ارحمني بالقرآن

جروس

مدرب أجنبي بالدوري المصري يفاوضه الزمالك .. فمن هو؟

محمد يوسف

بعد فضيحة الترجي.. مدرب الأهلي يكشف عن فضيحة أخرى

القمة الإسلامية باسطنبول

بيان ناري للقمة الإسلامية بشأن "صفقة القرن"

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى : لم يعد مقبولاً السكوت على هذا الأمر الخطير

الترجي

بعد فضيحة مدوية.. الترجي يتوّج بأبطال إفريقيا للمرة الرابعة

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

11 قتيلا و6 جرحى جرّاء طلاق نار بفيرجينيا الأمريكية

مدبولي

لهذه الأسباب.. الحكومة تلغي «القومي لمكافحة وعلاج الإدمان»

فنان شهير: أريد الانتحار لأنني أخاف "موت الفجأة"

الصفحة الأخيرة

ألن ديلون
ألن ديلون

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنان مسيحي شهير: أحفظ كل يوم آية من القرآن في رمضان

#

وفاة فنان شهير في شهر العسل

#

نقل فنان شهير للعناية المركزة في حالة حرجة

#

رسالة مبكية من نجل" محمد نجم".. تعرف عليها

ألن ديلون

كشف الفنان العالمي ألن ديلون أنه يكره "موت الصدفة" أو "موت الفجأة" ، مؤكدًا أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى ، وذلك على هامش تكريمه في مهرجان كان.

وقال "ديلون" في المهرجان: "أقدر تكريمكم لي .. لكنكم تكرمون إنسانًا متوفي ، لكنه حصل على حياته بالفعل".

وأضاف: "أريد الحصول على مساعد ليسهل عليّ لحظات الموت أو الانتحار".

واستدرك: "أود الدخول إلى غرفة الموت الرحيم وسأختار بنفسي الأشخاص الذين أود رؤيتهم في لحظات الموت".

وألن ديلون هو ممثل فرنسي من مواليد 8 نوفمبر 1935 في ضاحية من ضواحي باريس، اسمه الحقيقي "ألان فابيان موريس مارسيل ديلون"، تزوج من الممثلة الفرنسية ناتالي ديلون عام 1964 وانفصلا عام 1969 بعد أن أنجبا طفلا، بعدها تزوج الممثلة روزالي فان بريمين عام 1987 لينفصلا عام 2011 أيضا بعد أن أنجبا طفلان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير: أريد الانتحار لأنني أخاف "موت الفجأة"
» فنان شهير يعلن شفاءه من مرض السرطان
» البدري: نعم تلقيت عرضا لتدريب الزمالك .. وهذا هو ردي
» أول صورة لمعاون مباحث "أبو حماد" الذي استشهد أثناء مطاردة المجرمين
» نقل بطل فيلم "اللمبي" إلى المستشفى .. ومنير مكرم يطلب الدعاء له
» رئيس الزمالك يكشف عن 3 لاعبين: مش هيدخلوا النادي تاني
» ترامب يهاجم زوجة الأمير هاري بسبب هذا الأمر
» نهائي أبطال إفريقيا 2019.. انسحاب وفوضى وغياب عن الميداليات
» عباس: الأقصى يتعرض هذه الأيام لمخططات إسرائيلية
» مدرب الترجي التونسي: الجيل الحالي صنع الذهب
» فيديو.. ماذا فعل «بن سلمان» مع رئيس وزراء قطر؟

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان