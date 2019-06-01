مسؤول سابق بـ"الكاف" يكشف عن فضيحة تعرض لها الأهلي

كشف عمر فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي لم يتواجد بها تقنية الـ var على غرار ما حدث في مباراة أمس بين الترجي التونسي و الوداد المغربي.

كشف عمر فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي لم يتواجد بها تقنية الـ var على غرار ما حدث في مباراة أمس بين الترجي التونسي و الوداد المغربي.