  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:22 م
بحث متقدم
الفنان عمرو سلامة

مخرج شهير: "هل من حق المرأة ضرب زوجها بالسواك"

حسني

تدهور صحة حسن حسني.. وهذه الجهة تتولي علاجه

الوفد القطري

حقيقة انسحاب الوفد القطري من قمة مكة

قطر

فى ليلة القدر.. داعية سعودي: اللهم عليك بأمير قطر

هشام عشماوى

دفاع "بيت المقدس" يطالب بحضور هشام عشماوي

الخارجية القطرية

قطر توضح حقيقة استدعاء سفيرها في السودان

بن سليمان

تصريح مثير من تركي الحمد عن ولي العهد السعودي

رئيس وزراء قطر

شاهد.. رئيس وزراء قطر "نائم" في قمة مكة

سائحتين

اعترافات مثيرة لقاتل السائحتين الأوروبيتين بالمغرب

وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

القاهرة تشكل غرفة عمليات لاستقبال العيد

الحياة السياسية

العيد
العيد

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بهذه الآليات.. حدائق القاهرة تستعد لعيد الفطر

#

"عمليات أسوان" تحذر من هجوم قادم من السودان

#

صحة القاهرة: جاهزون لاستقبال المرضى بشم النسيم

#

"التنمية المحلية" تشكل غرفة عمليات لمتابعة التصويت بالمحافظات

التجسس

الأسماك

الدفاع الاميريكية

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بكل الجهات المعنية والمديريات الخدمية التابعة لمحافظة القاهرة، لاستقبال أي شكوى أو طارئ أو مخالفة، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال محافظ القاهرة، خلال المجلس التنفيذى المنعقد بديوان عام المحافظة، إنه تم التشديد على وجود مسئول من الحى على مدار اليوم، من خلال التناوب بين قيادات الحى، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك ومتابعة ورصد أي مخالفات بنائية والتعامل معها على الفور والتصدى لها من البداية وعدم السماح للمخالفين بالاستفادة من مخالفتهم.

وأوضح محافظ القاهرة، أن كل الأجهزة بالمحافظة أعلنت الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطن خلال أيام العيد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سكك حديد مصر تفلتر أوضاع العمال
» تطور سريع.. تدريب الأسماك على التجسس
» مفاجأة.. "جروس" خارج حسابات أهلى جدة
» هذه الأطعمة تسبب الكسل
» يطوف دول الخليج ليشتكى سيدة سبته عبر الهاتف
» الإفتاء.. كيف تحيى ليلة العيد؟
» أبل في ورطة بعد اختراق أجهزة آيفون
» المحكمة السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال
» بالفيديو.. معلمة تعتدي جسديًا على الأطفال في الحضانة
» نجار يمزق جسد زوجته فى نهار رمضان بالمرج
» بالفيديو.. حميد الشاعري يكشف عن سر علاقته بـ" القذافي"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان