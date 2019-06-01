» مفاجأة.. "جروس" خارج حسابات أهلى جدة

01 يونيو 2019 - 12:55 م

نفى نادي الأهلي السعودي، ما تردد بوسائل الإعلام حول وجود مفاوضات مع كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

صحيفة "الرياضية" السعودية، قالت إن "جروس" لا يدخل ضمن دائرة اهتمامات إدارة الأهلي السعودي لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل، موضحًا أن المدرب القادم سيكون على قدر عالي من ناحية السيرة الذاتية والرؤية الفنية.

ورحل "جروس" عن تدريب الزمالك عقب التعادل مع الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي ضمن منافسات الدوري العام.