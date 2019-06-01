  • السبت 01 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:22 م
بحث متقدم
حسني

تدهور صحة حسن حسني.. وهذه الجهة تتولي علاجه

الوفد القطري

حقيقة انسحاب الوفد القطري من قمة مكة

قطر

فى ليلة القدر.. داعية سعودي: اللهم عليك بأمير قطر

هشام عشماوى

دفاع "بيت المقدس" يطالب بحضور هشام عشماوي

الخارجية القطرية

قطر توضح حقيقة استدعاء سفيرها في السودان

بن سليمان

تصريح مثير من تركي الحمد عن ولي العهد السعودي

رئيس وزراء قطر

شاهد.. رئيس وزراء قطر "نائم" في قمة مكة

سائحتين

اعترافات مثيرة لقاتل السائحتين الأوروبيتين بالمغرب

وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

ارشيف

«داعشية» تكشف أسرارًا لأول مرة عن البغدادى

تعليق صادم من رئيس الوداد المغربي: "لن ننسحب"!

الرياضة

الترجي
الترجي

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. انتقال "بقير" للدورى السعودى عبر بوابة هذا النادى

#

تعليق صادم من ناهد السباعي على زوج والدتها

#

"منصور" يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

#

رئيس الزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجة الى رئيس نهضة بركان

افريقيا

الوداد

لترجي

علق سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن مباراة فريقه أمام الترجي التونسي بالأمس.

وفجر "الناصري" مفاجأة قوية بتأكيده أن فريقه لم ينسحب من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك على الرغم من إنهاء الحكم الجامبي باكاري جاساما اللقاء قبل نصف ساعة من موعد نهايتها.

وأعرب الناصيري عن اندهاشه لما وصل إليه حال الكرة الأفريقية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي المغربي أمام "كاف".

وقال الناصيري في تصريحات نقلتها شبكة لو 360 سبورت: "أتعجب مما وصلت له كرة القدم الإفريقية، نحن لم ننسحب، بل أبدينا رغبتنا في استكمال المباراة بتقنية الفيديو بعد أن أعطونا تصريح باستخدامه ".

وأضاف :"كل ما طلبناه هو استكمال المباراة بعد مراجعة الهدف المُلغى، تمسكنا بذلك من أجل الحفاظ على حقنا، وبشكلٍ عام الوداد سيسلك جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقه بعد الظلم الذي تعرّض له أمام الترجي ".

وأكمل الناصيري تصريحاته مؤكدًا أنه إدارة النادي ستخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم في ظل مساعيه للحفاظ على حقوقه أمام الكاف، حيث قال :"لن نسكت، وستصعّد المسألة إلى أعلى المستويات "

وأتم رئيس الوداد سعيد الناصيري تصريحاته قائلًا :"من غير المعقول أن تتم هذه الممارسات على مرأى رئيس الاتحاد الإفريقي الذي حضر وتابع تفاصيل المباراة دون إبداء أي رد فعل، سألجأ إلى الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية ".

وتوج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، باحتسابه فائزا على الوداد البيضاوي في نهائي البطولة بعد رفض الضيوف استكمال المباراة دون استعمال تقنية الفيديو وخصوصًا التأكد من صحة الهدف الملغى .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سكك حديد مصر تفلتر أوضاع العمال
» تطور سريع.. تدريب الأسماك على التجسس
» مفاجأة.. "جروس" خارج حسابات أهلى جدة
» هذه الأطعمة تسبب الكسل
» يطوف دول الخليج ليشتكى سيدة سبته عبر الهاتف
» الإفتاء.. كيف تحيى ليلة العيد؟
» أبل في ورطة بعد اختراق أجهزة آيفون
» المحكمة السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال
» بالفيديو.. معلمة تعتدي جسديًا على الأطفال في الحضانة
» نجار يمزق جسد زوجته فى نهار رمضان بالمرج
» بالفيديو.. حميد الشاعري يكشف عن سر علاقته بـ" القذافي"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان