هل يصوم صلاح فى مباراة ليفربول اليوم؟

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متابعات - أمينة عبد العال

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بوريس جونسون

يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام مشاركة العديد من اللاعبين المسلمين، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح والجناح السنغالي ساديو ماني.

وسيخوض اللاعبون المسلمون الشوط الأول من عمر مباراة توتنهام وليفربول وهم صائمين، لاسيما أن أذان المغرب في العاصمة الإسبانية ينطلق في التاسعة و39 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة ومدريد، حيث ينتظر أن يتناول اللاعبون وجبة خفيفة للإفطار بين شوطي المباراة.

ونجح ليفربول في حجز مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول "الريمونتادا" بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.

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