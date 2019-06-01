"المشاط" تعرض قصص نجاح الاستثمار في السياحة ببلغاريا

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قدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عرضًا تقديميًا خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في إحدى الجلسات النقاشية حول قصص نجاحات الاستثمار في مجال السياحة المستدامة، والتي جاءت ضمن جلسات المؤتمر المستدام للاستثمار في السياحةInvesting in Tourism Sustainabilty Conferance (ITSC ) الذى انعقد خلال يومى 30 و31 مايو بمدينة فارنا البلغارية.

وشارك في الجلسة ‏Chris Rodrigues من هيئة ميناء لندن، ‏Steve D’Alfonso رئيس قطاع الاستدامة بشركة توماس كوك، ‏George P مدير التمويل بشركه تيميس باليونان، و شنيشكا ريتشر من شركة جرينهارت الاستشارية والتي تعمل علي تسويق برنامج جرينجلوب المشابه لبرنامج شهادة النجمة الخضراء، والسيد ماركوس لي رئيس جمعية أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة في الصين.

وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.

وتحدثت عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة فى مجال السياحة المستدامة، مشيرة الى أن مصر تتبنى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي ، وتضع ضمن أولوياتها تنمية السياحة الخضراء وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة وهو ما يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى معايير السياحة الخضراء التي تم وضعها للفنادق وذلك بمنحها شهادة "النجمة الخضراء"، وهى شهادة محلية تم وضعها بطريقة تتناسب مع طبيعة القطاع الفندقى المصرى، لتمييز الفنادق والمنتجعات المصرية التي تلتزم بالمعايير الدولية للاستدامة، وقد تم الاعتراف بها دولياً من المجلس العالمي للسياحة المستدامة ‎ GSTC .

وأوضحت أنه يوجد الآن 80 فندقاً حاصلاً على هذه الشهادة بها حوالي 22 ألف غرفة فندقية في جميع أنحاء مصر، لافتة إلى أن هناك تعاون بين الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية لزيادة عدد هذه الفنادق، بالإضافة الى وضع معايير للتجمعات الفندقية فيما يطلق عليه "المقاصد الخضراء" لتعزيز القدرة على استيعاب الطلب على هذا النمط السياحي.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن الجوائز الدولية التي حصلت عليها مصر مؤخرا بما يعكس تقدير العديد من المؤسسات الدولية لما تقوم به مصر من جهود للنهوض بقطاع السياحة، ومنها الدرع الذي قدمته منظمة السياحة العالمية UNWTO لفخامة الرئيس تقديرا لدعمه الفعال لقطاع السياحة ومساهمة القطاع في إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك جائزة "الريادة الدولية في السياحة" التي حصلت عليها مصر من المجلس الدولي للسياحة والسفرWTTC ، تقديرا من المجلس للجهود التي بذلتها للنهوض بالقطاع وصموده في مواجهة الصدمات التي قابلته.

كما أشارت إلي أهمية تحديث آليات الترويج لمصر، حيث تعتمد الحملة على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال، لافتة إلى الشراكة التي تمت مع شبكة CNN العالمية وكذلك شركة Beautiful destination للترويج لمصر بصورة أكثر حداثة وعصرية.

وتطرقت للحديث عن اهتمام الوزارة بفتح أسواق سياحية جديدة وزيادة الحركة السياحية من الأسواق الواعدة كالسوق الصينية، وأشارت إلى محاور الحملة الترويجية الجديدة لمصرP2P" People 2 People "، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 و الترويج للمواقع السياحية المختلفة Branding By Destination .


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