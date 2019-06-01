» الصحة تطلق حملات لضبط الأدوية المغشوشة

01 يونيو 2019 - 02:29 م

أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة.

وأوضحت الوزارة أنها تتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بالصيدليات للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة.

وأشارت وزارة الصحة فى بيان لها إلى أنها تقوم بعملية سحب عينات من الأغذية بالأسواق وتحليلها بالمعامل المركزية.

وكانت وزارة الصحة أكدت في بيان صادر عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة لها لم ترصد بيع أو تداول أي حلوى ضارة بالصحة بأي من أماكن عرضها سواء بالصيدليات أو بمحال السوبر ماركت.