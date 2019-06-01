القبض علي مسئول بارز بالبحيرة يتهمة الرشوة

01 يونيو 2019 - 07:03 م

القت قوات الأمن القبض علي مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بنحو 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وكذا تغيير نشاط بعض قطع الأراضي من إصلاح زراعى إلى سكنى،

وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وتم ضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.

وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين حيث اعترفوا بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات، وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.