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الشوط الأول.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام توتنهام

الرياضة

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المصريون

ليفربول

توتنهام

انتهى الشوط الأول من لقاء ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، بنهائي دوري أبطال أوروبا والمقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، بتقدم الريدز بنتيجة 1-0.

أحرز محمد صلاح هدف تقدم ليفربول على توتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، وتم إحتسابها بعد لمسة يد على موسى سوسوكو مدافع توتنهام داخل منطقة الجزاء.

وتشير احصائيات المباراة، إلى استحواذ توتنهام على الكرة بنسبة 60% مقابل 40% لليفربول، ووصل عدد تسديدات الريدز إلى 8 منهم 2 على المرمى مقابل 2 تسديدة للسبيرز خارج المرمى.

ووصلت عدد تمريرات الكرة بين لاعبي توتنهام إلى 250 منهم 198 صحيحة، ولاعبو ليفربول وصلت عدد تمريراتهم إلى 150 منهم 100 تمريرة صحيحة، وتحصل السبيرز على ركنيتين مقابل 6 للريدز.


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