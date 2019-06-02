» «صلاح»: ضربة جزاء الكونغو أصعب من نهائي الأبطال

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

توتنهام

تحدث النجم محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، عن ركلة الجزاء التي نجح في تسديدها في مرمى فريق توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا، بالدقيقة الثانية من زمن المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد وانتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة.

وتوج ليفربول باللقب السادس في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفضل هدفي محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي.

وقال صلاح في تصريحات لقناة بين سبورت الرياضية عقب انتهاء المباراة: «أضاف محمد صلاح: "لم أشعر بالقلق لحظة تسديد ركلة الجزاء أمام توتنهام خاصة أني مريت بموقف أصعب عندما سددت ركلة الجزاء التى أهلت المنتخب المصرى إلى كأس العالم 2018 أمام الكونغو».

يذكر أن صلاح كان قد نجح في تسجيل ركلة جزاء في مرمى الكونغو الديموقراطية في الدقيقة 95 وقادت مصر للتأهل لمنافسات كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب عن المسابقة 28 عامًا.



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