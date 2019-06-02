«صلاح» بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا: «أبوتريكة فين»

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محمد صلاح

ليفربول

ابوتريكة

أبدى النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بتحقيق حلم الطفولة بعدما توج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت بالفوز على توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت بملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال صلاح: «أنا مبسوط جدًا. ده حلمي من وأنا طفل صغير عندي 7 سنين»، مضيفًا: «أنا سعيد أني أول واحد يحقق الفوز مرتين، لكن دلوقتي ببص للمستقبل».

وعن ضربة الجزاء التي حققت الفوز المبكر لليفربول، في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، قال صلاح: «أنا شوطت ضربة الجزاء اللى طلعتنا كأس العالم. دي زي دي».

وعقب انتهاء اللقاء السريع، سأل «صلاح» مراسل قناة bein sport : «هو أبو تريكة فين؟»، فأشار لهُ المراسل إلى مكان تواجد أبو تريكة، ضمنْ فريق المحللين.

وعندما رأى أبو تريكة صلاح يسأل عنه، قال مبتسمًا: «لو يعرف المراسل يجيبه يجيبه».


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