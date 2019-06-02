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رسالة هامة من أبو تريكة لـ محمد صلاح.. هذا ما قاله

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أبو تريكة وصلاح
أبو تريكة وصلاح

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هنأ النجم محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بعد تتويجه التاريخي بدوري أبطال أوروبا.
قال «تريكة» ‏عبر حسابه على «فيس بوك»، في الساعات الأولى من صباح الأحد: «ألف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوروبي، ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر، ومبروك عليك الكرة الذهبية».
وقاد «صلاح» فريقه ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعد الفوز على فريق توتنهام بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو سفي العاصمة الإسبانية مدريد.
تقدم ليفربول مبكرًا عن طريق الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 2 من زمن المباراة، وظلت النتيجة معلقة حتى الدقيقة 88، حيث استطاع البديل أوريجي من تسجيل الهدف الثاني وتأكيد الفوز والتتويج باللقب الأوروبي السادس للفريق الإنجليزي.

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