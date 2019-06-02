رسالة هامة من أبو تريكة لـ محمد صلاح.. هذا ما قاله

02 يونيو 2019 - 12:30 ص

هنأ النجم محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بعد تتويجه التاريخي بدوري أبطال أوروبا.



قال «تريكة» ‏عبر حسابه على «فيس بوك»، في الساعات الأولى من صباح الأحد: «ألف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوروبي، ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر، ومبروك عليك الكرة الذهبية».



وقاد «صلاح» فريقه ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعد الفوز على فريق توتنهام بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو سفي العاصمة الإسبانية مدريد.

