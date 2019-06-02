  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:05 ص
بحث متقدم
أبو تريكة وصلاح

رسالة هامة من أبو تريكة لـ محمد صلاح.. هذا ما قاله

محمد صلاح

10 أرقام جديدة لـ"صلاح" بعد هدفه وتتويجه بأبطال أوروبا

عفو رئاسي (أرشيفية)

عفو الرئيس يبعث الأمل.. هل يوجد آخرون فى الطريق؟

أرشيفية

تحذيرات من «دودة الحشد».. تأكل المحاصيل وتسبب الجوع

صلاح

«صلاح» بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا: «أبوتريكة فين»

البرلمان

البرلمان يناقش فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والملاهي

الموديل العراقية

موديل عراقية تفضح وزيرين في الحكومة جمعهم سرير واحد

ساويرس

تبرعات رجال الأعمال.. أعمال خيرية أم دعاية شعبية؟

جانب من الفيديو

شاهد.. معتمرون يلقنون مصريًا علقة ساخنة أمام الكعبة

ندى مندور

فضائح مدوية في اعترافات زوجة أشهر مُلحد في مصر

وزيرة السياحة تهنئ «صلاح» بعد تتويج بدوري الأبطال

الحياة السياسية

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«صلاح» بعد التتويج بدوري الأبطال: حققت حلم الطفولة

#

إنجاز رابح ماجر يراود صلاح في دوري الأبطال

#

"السياحة" تبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة مع الوفد الصيني

#

المشاط لـ«CNN»: مصر شهدت انتعاشًا سياحيًا في 2018

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بفوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على فريق توتنهام الإنجليزي.
وقالت الوزيرة، في تغريدة عبر صفحتها على «تويتر»: «مبروك لمحمد صلاح.. طالما جميع المصريون خلفك فلن تسير وحدك أبدا».
وأحرز «صلاح» الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية من زمن المباراة ليصبح أول لاعب مصري يسجل في نهائي دوري الأبطال، وثاني لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية بعد الجزائري رابح ماجر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كلوب يتغزل في صلاح بعد التتويج باللقب الأوروبي
» 12رقمًا لليفربول الإنجليزي بعد التتويج بأبطال أوروبا
» كلوب يحقق حلمه بالتتويج بأبطال أوروبا لأول مرة
» صلاح يحتفل مع أبوتريكة باللقب الأوروبي
» فتاة تتقدم بشكوى ضد لاعب شهير: اغتصبني في الفندق
» «صلاح» بعد التتويج بدوري الأبطال: حققت حلم الطفولة
» ليفربول «صلاح» بطلًا لدوري أبطال أوروبا
» فيديو.. لهذا السبب استهدفت إيران ناقلات نفط سعودية
» «صلاح»: ضربة جزاء الكونغو أصعب من نهائي الأبطال
» تعليق حركة الطيران بمطار الملك عبد العزيز
» بيان من المحكمة العليا السعودية بشأن هلال شوال

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"