طالب وشقيقته يقتلان والديهما بسوهاج .. والأمن يكتشف السر

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جريمة العسيرات

تمكن ضباط بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض العثور على جثة طافية داخل جوال بلاستيك في نهر النيل بالأحايوة غرب بمركز العسيرات.

تلقى العميد عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية بسوهاج بلاغا من الرائد أحمد المحرزي رئيس مباحث العسيرات يفيد بالعثور على جثة طافية في نهر النيل داخل جوال بلاستيك الجثة وبها بعض الحجارة داخل الجوال وبعد تعفن الجثة خرجت من نهر على ضفاف النهر.

تم تشكيل فريق بحث ، وتوصلت التحريات إلى أن الجثة تخص "حامد . ع" - 50 سنة - كما توصلت إلى أن مرتكبي الجريمة هما "حربي" - 23 سنة - وشقيقته الصغرى "صباح" - نجلا المجني عليه .

وبرر المتهمان إقدامها على تنفيذ الجريمة بوجود خلافات أسرية كبرى بينهما وبين المجني عليه.

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