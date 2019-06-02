تم طعن زميلنا بمنتخب مصر بسكين والحكم استكمل المباراة

وأضاف: "في نفس البطولة وفي مباراتنا الأولى اقتحم أحد الجماهير الملعب وطعن حارسنا محمد صبحي بسكين ولم يتم اتخاذ أي عقوبات ضد الفريق الإثيوبي وأكمل البطولة حتى النهاية دون أي عقوبات أو منع جماهيره من الحضور بل تم إهداؤه بطاقة التأهل إلى كاس العالم".