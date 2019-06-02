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فعل مشين لـ 3 بحارة على متن غواصة نووية

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أمريكا

غواصة

بحارة

تعاطي مخدر

ضبط 3 بحارة على متن غواصة نووية بريطانية، بعد تعاطيهم المخدرات بعد زيارة لقاعدة عسكرية أميركية في فلوريدا.

وبعد إجراء فحص البول للبحارة الذين لم يكشف عن رتبهم تبين أن ثلاثة من البحارة على متن الغواصة النووية "فينجانس" التابعة للبحرية الملكية تعاطوا مادة الكوكايين، كما أفادت صحيفة "ميل أون صنداي".

وبعد وصول الغواصة إلى قاعدتها في فاسلاين بإسكتلندا، تم إخراج البحارة المتهمين بتعاطي الكوكايين منها.

وذكرت مصادر مساء السبت أن البحارة الثلاث جزء من مجموعة كبيرة من أفراد في طاقم الغواصة "فينجانس" الذين تعاطوا الكوكايين عندما توقفت في فلوريدا.

وعلمت المصادر أن باقي المجموعة نجحوا في اختبار البول بعد أن شربوا كميات كبيرة من الماء الأمر الذي ساعد في طرح المادة المخدرة من الجسم.

وقالت الصحيفة إن البحرية الملكية رفضت الرد على استفساراتها بشأن هذه المزاعم، لكن مصادر عسكرية قالت إن استخدام الكوكايين بين طاقم الغواصة النووية يشكل ضربة قوية للبحرية وذلك لأن الغواصة تحمل صواريخ ترايدنت النووية، التي يبلغ مداها 7500 ميل وتعادل قوتها التدميرية 8 مرات القنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال متحدث باسم البحرية الملكية: "لا نتسامح مع تعاطي المخدرات من قبل أحد أفراد قواتنا. من نكتشف أنهم لا يرقون لمعاييرنا المرتفعة يواجهون التسريح من الخدمة".

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" أن الفحوص التي أثبتت تعاطي البحارة المخدرات، أجريت في وقت كانت الغواصة فيه راسية في الولايات المتحدة لتسليحها برؤوس نووية وإجراء أعمال بها، فيما كان البحارة يقيمون في فنادق على الشاطئ.


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