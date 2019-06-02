بكين تتوعد واشنطن.. بهذا الأمر

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قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنج، إن الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة، لكنها ستبقي باب الحوار مفتوحًا.

وأضاف الوزير الصيني في منتدى "حوار شانجريلا" المنعقد في سنغافورة والذي يجمع وزراء الدفاع وكبار المسئولين العسكريين من مختلف انحاء العالم "إذا أرادت الولايات المتحدة الحوار، سنبقي الباب مفتوحًا. إذا أرادت المواجهة، نحن جاهزون".

وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان في وقت سابق في المنتدى نفسه "الصين يُمكنها ويجب عليها أن تُقيم علاقات تعاون مع بقيّة (دول) المنطقة".

وأضاف: "لكنّ السلوك الذي يُقوّض سيادة الدول الأخرى ويزرع عدم الثقة بنوايا الصين، يجب أن يتوقّف".

ويركّز هذا المنتدى على مسائل الأمن، إلا أنه يجري على وقع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمنافسة في مجال التكنولوجيا الفائقة.

وتأخذ الولايات المتحدة على الصين عسكَرَتَها جزراً صغيرة عدّة في بحر الصين الجنوبي وإصرارها على أحقيتها بالمنطقة كاملة ورفضها مطالبات تايوان وسلطنة بروناي وماليزيا والفيليبين وفيتنام الجزئية بها.

ووضع النزاع الصيني-الأميركي الكثير من الدول الآسيوية في موقف حرج إذ تتمتع بعلاقات عسكرية وثيقة مع واشنطن لكنها تحافظ على علاقات تجارية قوية مع بكين.


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