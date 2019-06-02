» قضية اغتصاب تلاحق لاعبا برازيليا شهيرا

02 يونيو 2019 - 10:31 ص

يبدو أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في ورطة جديدة قد تعرقل موسمه في الميركاتو الصيفي 2019، بعدما تقدمت فتاة ببلاغ ضده لتعرضها للاغتصاب على يده في باريس يوم 15 مايو الماضي.

وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول واقعة اغتصاب نيمار للفتاة أو التحقيق معه.

وعلى جانب آخر يسعى برشلونة إلى التعاقد مع نيمار للعودة مرة أخرى خلال الميركاتو الصيفي 2019، ولكن حتى الآن لم تتبين الرؤية حيث يوجد انقسام داخل النادي الكتالوني حول عودة اللاعب من جديد.