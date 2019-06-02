تهديد جديد يقوم به "وسيم يوسف" بعد عيد الفطر

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وسيم يوسف
وسيم يوسف

متابعات-علا خطاب

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كشف الداعية وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد عن أن 163 حسابا سيحالون للنيابة العامة الإماراتية بعد عيد الفطر، وذلك بعد مهاجمتهم والتنمر منه على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" .

وقال يوسف في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، أمس السبت، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة الإماراتية بعد عيد الفطر، وفقاً لموقع سي إن إن .

وأضاف خطيب مسجد الشيخ زايد قائلاً: إنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات وتابع قائلاً: "صبرت كثيراً لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا "أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا"، على حد تعبيره.

وعاد يوسف ونشر تغريدة أخرى في وقت لاحق السبت، قال فيها إن 28 شخصاً قاموا بإغلاق حساباتهم، وأضاف: "لتعلموا أن القضية هي سوء أخلاق وقذف وسب وعنصرية، وهم بقرارة أنفسهم يعلمون بفعلهم المخالف للقانون".

وأردف خطيب مسجد الشيخ زايد في نفس التغريدة قائلاً: "خروج بعض المحامين للتبرع عنهم ما هو إلا حباً للظهور، فالمحامي لن ينفعك أمام السب والطعن الصريح.. فالقضاء سيفصل بيننا".


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