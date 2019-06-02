حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

متابعات - أمينة عبد العال
تداول بعض صفحات مواقع التواصل أنباء عن وفاة الفنان حسن حسني إلا أنه لم يتم تأكيدها أو نفيها على الصفحات.
وتواصلت بعض المواقع الإخبارية معه وأكدت أنه بخير بينما لا يزال يعانى من آثار وعكة صحية ألمت به مؤخرا.
وكان الفنان حسن حسني قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية ما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات.
يذكر أن الفنان عاني منذ فقده لابنته فاطمة التي توفيت مصابة بمرض السرطان، الذي ظلت تعاني منه لأشهر، حتى رحلت عام 2013، وكان والدها يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وجاء الرد أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، وشاء القدر أن يرسل هذا التقرير في نفس يوم وفاتها بمستشفى "الشروق" بالمهندسين، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة له وأثرت علي حالته الصحية.
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