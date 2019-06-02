لندن تتكبد 31 مليون دولار جراء زيارة "ترامب"

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من المنتظر أن تبلغ تكلفة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لندن الأسبوع المقبل أكثر من 31 مليون دولار، أى ما يعنى أن كل يوم من أيام الزيارة الثلاثة ستكلف خزينة الدولة حوالي 10 ملايين دولار.

وتشمل عملية حماية دونالد ترامب نحو 10 آلاف شرطي، بالإضافة إلى 120 وحدة دعم، يتألف كل منها من 125 شرطيًا مدربًا على مكافحة الشغب، وسيتم إسنادهم بطائرات مروحية لتوفير الدعم من الجو، بحسب ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.

وبسبب هذه الإجراءات فقد ألغيت الإجازات والاستراحات لأفراد الشرطة.

وفي الأثناء، من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف باحتجاجات ومظاهرات مناوئة لترامب في العاصمة البريطانية، بينما تعهدت شرطة لندن باتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتجين.

وتوقعت الصحيفة أن تصدر رئيسة جهاز الشرطة في لندن كريسيدا ديك أوامر قانونية بتحديد مناطق للتظاهر، خصوصا أن المتظاهرين هددوا بإرباك وتعطيل مسار موكب ترامب مع وصول 17 حافلة محملة بالمحتجين من جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم إغلاق الطرق المحيطة بقصر باكينغهام وويستمنستر باعتبارها "مناطق أمنية" مع وضع حواجز في شارع دوانينغ.

ويلتقى ترامب كلا من ملكة بريطانيا إليزابيث وكذلك برئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.ويشعر المسؤولون في شرطة لندن بالقلق من أن يحيد ترامب أو أفراد عائلته عن مسار الرحلة خلال الزيارة التي تستمر 3 أيام.


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