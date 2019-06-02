شيخ الأزهر: يجوز ضرب الزوجة في هذه الحالة.. وإلا!

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الدكتور أحمد الطيب
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شيخ الأزهر

أحمد الطيب

المصرية

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن ضرب الزوجة الناشز ضربًا خفيفًا أو رمزيًا منطلق من محبة الزوج لزوجته وجائز، وحرصه على الأسرة من التفكك.

وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"،  أن الضرب أمر واقع في المجتمعات الغربية، وهذا دفع المنظمات الدولية للمطالبة بإلغاء الفروق كاملة بين الرجل والمرأة.

وتابع شيخ الأزهر الشريف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يضرب أيًا من زوجاته، ولم يضرب أحدًا مطلقًا، مضيفًا:" ضرب الزوجة من قبيل العدوان حرام شرعًا.

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